A Milli Takım'da şok sakatlık: Milli yıldız 11'den çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadroda zorunlu değişikliğe gidildi. Milli futbolcu Zeki Çelik, yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'den çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşma öncesinde yapılan ısınma çalışmaları sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik'in tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Zeki Çelik'in yerine Barış Alper Yılmaz ilk 11'e dahil edildi.
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