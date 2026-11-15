Milli takım kadrosunda iki değişiklik: Kamptan ayrıldılar

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nda Çekya maçı öncesinde kadro değişikliği yaşandı. Baran Ali Gezek ve İsak Vural, cezalı duruma düşmelerinin ardından izinli olarak kamptan ayrıldı.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanşında 17 Kasım'da deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek Ümit Milli Takım'da kadroyla ilgili gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, cezalı duruma düşen Baran Ali Gezek ve İsak Vural'ın izinli olarak kamptan ayrıldığı belirtildi.

Reklam Reklam

Öte yandan cezalı duruma düşen bir diğer futbolcu Ayberk Karapo'nun ise maç kafilesinde yer aldığı bildirildi.

Kadrodan ayrılan futbolcuların yerine Eyüpspor forması giyen Hamza Yiğit Akman, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Spor

Fransa - Türkiye | Canlı izle - Canlı sonuç