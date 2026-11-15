Fransa maçına saatler kala şok haber! Kadroya alınmadı

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son karşılaşmasında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımızda kamp kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaşandı.
Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgilere göre, Belçika ile oynanan mücadelenin ardından sakatlık geçiren Uğurcan Çakır, gece saatlerinde İzmir'de röntgen çektirdi. Sağlık heyetinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda tecrübeli eldivenin durumu riske edilmedi ve Çakır, Fransa maçı kadrosuna alınmadı.
Uğurcan Çakır'ın yerine Serhat Öztaşdelen'in kadroya alındığı bilgisi paylaşıldı.
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