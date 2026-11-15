A Milli Takım’da Fransa maçı öncesi şok gelişme: Fransa maçında ilk 11’de olmayabilir!

Anneannesinin diktiği çarşaflar Kocaeli'de futbol tribünlerine renk katıyor

Kocaeli'de futbolsever Sertan Güner, anneannesi Nuran Balıkçı'nın diktiği çarşafları pankartlara dönüştürerek tribünlere renk katıyor. 25 yaşındaki Güner, 1,5 yıl önce takımını desteklemek için hazırladığı pankartların sosyal medyada ilgi görmesi üzerine bu alana yönelmeye karar verdi. Süper Lig başta olmak üzere farklı liglerde mücadele eden takımların taraftarlarından gelen talepler doğrultusunda hazırladığı pankartları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. 73 yaşındaki Nuran Balıkçı'nın diktiği çarşafları pankartlara dönüştüren Güner, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına hazırladığı pankartlarla ortak oldu ve özel pankartlar tasarladığı 26 milli futbolcunun isimlerini tribünlere taşıdı. Balıkçı, 5 metrelik, 8 metrelik ve 30 metrelik dikişler yaparken 50 yıllık makinesini kullanıyor.