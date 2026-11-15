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Türkiye Fransa'yı yenerse ne olur, grupta kalır mı? İşte Uluslar Ligi'ndeki ihtimaller...

11:34, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 11:51, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, son maçında Fransa'ya konuk olacak. Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle grupta puansız kalan Türkiye, Fransa'yı yenerek organizasyonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Peki, milliler Fransa'yı mağlup ederse A Ligi'nde kalabilecek mi? İşte ihtimaller...

Türkiye Fransa'yı yenerse kaç puana ulaşacak?


Türkiye, grupta oynadığı 5 karşılaşmada henüz puan alamadı. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından son maçında da Belçika'ya 2-1 yenilen milliler, 0 puanla son sırada bulunuyor.

Fransa karşısında alınacak galibiyet, Türkiye'ye 3 puan kazandıracak. Ancak bu sonuç, millilerin grup sıralamasını değiştirmeyecek. Türkiye, puanını 3'e yükseltse de A Ligi 1. Grup'u dördüncü sırada tamamlayacak.

Türkiye Fransa'yı yenerse A Ligi'nde kalır mı?


Türkiye'nin Fransa'yı mağlup etmesi, A Ligi'nde kalmayı tek başına garantilemeyecek. UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği statüye göre, dört grubun en iyi iki dördüncüsü A/B Ligi play-off'larına katılacak. En düşük puanlı iki dördüncü takım ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.

Türkiye'nin Fransa'yı yenmesi halinde puanı 3'e yükselecek. Bu durumda millilerin doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için diğer gruplardaki dördüncü takımların sonuçları da önem taşıyacak.

Gözler Galler-Portekiz maçında olacak


Türkiye'nin kaderini etkileyebilecek karşılaşmalardan biri de A4 Grubu'nda oynanacak Galler-Portekiz mücadelesi. Galler şu anda 3 puanla grubunu dördüncü sırada tamamlamayı garantilemiş durumda.

Galler'in Portekiz karşısında alacağı sonuç ve Türkiye'nin Fransa karşısındaki galibiyet farkı, iki takımın dördüncü sıradaki ekipler arasında nasıl sıralanacağını belirleyecek. Türkiye'nin Galler'i geride bırakarak en iyi iki dördüncü takım arasına girmesi halinde A/B Ligi play-off'larına katılma şansı bulunacak.

Play-off oynarsa A Ligi'nde kalma şansı devam edecek


Türkiye, en iyi iki dördüncü takım arasına giremezse doğrudan B Ligi'ne düşecek. Play-off hakkı kazanması halinde ise B Ligi'nden gelecek takımla eşleşecek. Bu eşleşmede başarılı olması durumunda A Ligi'ndeki yerini koruyacak.

Dolayısıyla Fransa karşısında alınacak galibiyet Türkiye için büyük önem taşısa da millilerin A Ligi'nde kalıp kalmayacağı, Galler'in sonucu ve dördüncü sıradaki takımların puan-averaj sıralamasına bağlı olacak.

Başlıklar :TürkiyeFransaUEFA Uluslar Ligi
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Türkiye Fransa'yı yenerse ne olur, grupta kalır mı? İşte Uluslar Ligi'ndeki ihtimaller...

Türkiye Fransa'yı yenerse kaç puana ulaşacak?


Türkiye, grupta oynadığı 5 karşılaşmada henüz puan alamadı. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından son maçında da Belçika'ya 2-1 yenilen milliler, 0 puanla son sırada bulunuyor.

Fransa karşısında alınacak galibiyet, Türkiye'ye 3 puan kazandıracak. Ancak bu sonuç, millilerin grup sıralamasını değiştirmeyecek. Türkiye, puanını 3'e yükseltse de A Ligi 1. Grup'u dördüncü sırada tamamlayacak.

Türkiye Fransa'yı yenerse A Ligi'nde kalır mı?


Türkiye'nin Fransa'yı mağlup etmesi, A Ligi'nde kalmayı tek başına garantilemeyecek. UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği statüye göre, dört grubun en iyi iki dördüncüsü A/B Ligi play-off'larına katılacak. En düşük puanlı iki dördüncü takım ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.

Türkiye'nin Fransa'yı yenmesi halinde puanı 3'e yükselecek. Bu durumda millilerin doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için diğer gruplardaki dördüncü takımların sonuçları da önem taşıyacak.

Gözler Galler-Portekiz maçında olacak


Türkiye'nin kaderini etkileyebilecek karşılaşmalardan biri de A4 Grubu'nda oynanacak Galler-Portekiz mücadelesi. Galler şu anda 3 puanla grubunu dördüncü sırada tamamlamayı garantilemiş durumda.

Galler'in Portekiz karşısında alacağı sonuç ve Türkiye'nin Fransa karşısındaki galibiyet farkı, iki takımın dördüncü sıradaki ekipler arasında nasıl sıralanacağını belirleyecek. Türkiye'nin Galler'i geride bırakarak en iyi iki dördüncü takım arasına girmesi halinde A/B Ligi play-off'larına katılma şansı bulunacak.

Play-off oynarsa A Ligi'nde kalma şansı devam edecek


Türkiye, en iyi iki dördüncü takım arasına giremezse doğrudan B Ligi'ne düşecek. Play-off hakkı kazanması halinde ise B Ligi'nden gelecek takımla eşleşecek. Bu eşleşmede başarılı olması durumunda A Ligi'ndeki yerini koruyacak.

Dolayısıyla Fransa karşısında alınacak galibiyet Türkiye için büyük önem taşısa da millilerin A Ligi'nde kalıp kalmayacağı, Galler'in sonucu ve dördüncü sıradaki takımların puan-averaj sıralamasına bağlı olacak.

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