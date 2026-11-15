Türkiye Fransa'yla berabere kalırsa ne olur, grupta kalır mı?

15/11/2026, Pazar12:03
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
19

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı15 Kasım 2026 12:02 PazarSON DAKİKA
Kimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor: Yenilemeyenin belgesi geçersiz sayılacak15 Kasım 2026 11:33 PazarSON DAKİKA
Siyonist ordusunda Japon imzası: Apar topar soruşturma başlattılar15 Kasım 2026 11:20 PazarSON DAKİKA
Türk bayrağını çöp konteynerinden alıp özenle katladı: Bayrağa gösterdiği saygı kameraya yansıdı15 Kasım 2026 10:55 PazarSON DAKİKA
Dibi gören altın için dev bankadan yeni tahmin: Yükseliş için o tarihe işaret edildi15 Kasım 2026 10:32 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajıKimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor: Yenilemeyenin belgesi geçersiz sayılacakDibi gören altın için dev bankadan yeni tahmin: Yükseliş için o tarihe işaret edildiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağızAK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşım

Türkiye Fransa'yla berabere kalırsa ne olur, grupta kalır mı?

11:43, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, son maçında Fransa'ya konuk olacak. Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından grupta puansız kalan milliler, Fransa karşısında puan arayacak. Peki, Türkiye Fransa ile berabere kalırsa ne olacak? Milliler A Ligi'nde kalabilecek mi? İşte detaylar.

Türkiye beraberlik halinde kaç puana ulaşacak?


Grupta oynadığı 5 karşılaşmada henüz puan alamayan Türkiye, Fransa karşısında sahadan beraberlikle ayrılması halinde ilk puanını kazanacak ve toplam puanını 1'e yükseltecek.

Ancak bu sonuç, millilerin grup sıralamasını değiştirmeyecek. Türkiye, Fransa karşısında beraberlik alması durumunda da A Ligi 1. Grup'u dördüncü sırada tamamlayacak.

Türkiye beraberlik halinde A Ligi'nde kalır mı?


Türkiye'nin Fransa karşısında berabere kalması, A Ligi'nde kalma ihtimalini oldukça zorlaştıracak. UEFA'nın 2026-2027 sezonu statüsüne göre dört grubun en düşük puanlı iki dördüncü takımı doğrudan B Ligi'ne düşecek.

En iyi iki dördüncü takım ise A/B Ligi play-off'larına katılma hakkı kazanacak. Bu nedenle Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı bir puan, doğrudan küme düşme tehlikesini ortadan kaldırmayacak.

Türkiye'nin kaderi diğer gruplardaki sonuçlara bağlı


Türkiye'nin Fransa karşısında beraberlik alması halinde puanı 1 olacak. Millilerin en iyi iki dördüncü takım arasına girerek play-off oynayabilmesi için diğer gruplardaki dördüncü sıradaki takımların da puan kaybetmesi gerekiyor.

Özellikle A4 Grubu'nda 3 puanı bulunan Galler ve Norveç'in sonuçları önem taşıyor. Türkiye'nin bu takımların önüne geçebilmesi için yalnızca puan durumuna değil, gruplar arasında yapılacak sıralamada dikkate alınan kriterlere de bakılacak.

Sonuç: Beraberlik küme düşmeyi kesinleştirmiyor


Türkiye'nin Fransa karşısında berabere kalması halinde B Ligi'ne doğrudan düşmesi otomatik olarak kesinleşmeyecek. Ancak millilerin play-off hakkı elde edebilmesi için diğer gruplardaki sonuçların lehine gelişmesi gerekecek.

Türkiye, Fransa karşısında puan kaybetmesi durumunda A Ligi'nde kalma şansını büyük ölçüde zora sokacak. Millilerin geleceği, son maçın ardından diğer gruplardaki dördüncü takımların sıralamasına göre belli olacak.

Başlıklar :TürkiyeFransaUEFA Uluslar Ligi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Türkiye Fransa'yla berabere kalırsa ne olur, grupta kalır mı?

Türkiye beraberlik halinde kaç puana ulaşacak?


Grupta oynadığı 5 karşılaşmada henüz puan alamayan Türkiye, Fransa karşısında sahadan beraberlikle ayrılması halinde ilk puanını kazanacak ve toplam puanını 1'e yükseltecek.

Ancak bu sonuç, millilerin grup sıralamasını değiştirmeyecek. Türkiye, Fransa karşısında beraberlik alması durumunda da A Ligi 1. Grup'u dördüncü sırada tamamlayacak.

Türkiye beraberlik halinde A Ligi'nde kalır mı?


Türkiye'nin Fransa karşısında berabere kalması, A Ligi'nde kalma ihtimalini oldukça zorlaştıracak. UEFA'nın 2026-2027 sezonu statüsüne göre dört grubun en düşük puanlı iki dördüncü takımı doğrudan B Ligi'ne düşecek.

En iyi iki dördüncü takım ise A/B Ligi play-off'larına katılma hakkı kazanacak. Bu nedenle Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı bir puan, doğrudan küme düşme tehlikesini ortadan kaldırmayacak.

Türkiye'nin kaderi diğer gruplardaki sonuçlara bağlı


Türkiye'nin Fransa karşısında beraberlik alması halinde puanı 1 olacak. Millilerin en iyi iki dördüncü takım arasına girerek play-off oynayabilmesi için diğer gruplardaki dördüncü sıradaki takımların da puan kaybetmesi gerekiyor.

Özellikle A4 Grubu'nda 3 puanı bulunan Galler ve Norveç'in sonuçları önem taşıyor. Türkiye'nin bu takımların önüne geçebilmesi için yalnızca puan durumuna değil, gruplar arasında yapılacak sıralamada dikkate alınan kriterlere de bakılacak.

Sonuç: Beraberlik küme düşmeyi kesinleştirmiyor


Türkiye'nin Fransa karşısında berabere kalması halinde B Ligi'ne doğrudan düşmesi otomatik olarak kesinleşmeyecek. Ancak millilerin play-off hakkı elde edebilmesi için diğer gruplardaki sonuçların lehine gelişmesi gerekecek.

Türkiye, Fransa karşısında puan kaybetmesi durumunda A Ligi'nde kalma şansını büyük ölçüde zora sokacak. Millilerin geleceği, son maçın ardından diğer gruplardaki dördüncü takımların sıralamasına göre belli olacak.

1/8
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet