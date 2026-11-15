Emre Belözoğlu hız kesmiyor! Samandıra'daki sürpriz değişim son idmanda görüntülendi

Süper Lig'de ve Avrupa'da hedeflerine yürüyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin başlamasıyla birlikte tesislerde adeta yaprak dökümü ve yenilenme süreci aynı anda başladı. Kulüpte sportif operasyonların yeniden şekillendirilmesi kapsamında önemli adımlar atılıyor.
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte kulübe bağlı birçok antrenörle yollar ayrıldı. Yapılan bu operasyon sadece teknik kadro hamleleriyle sınırlı kalmadı; Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin altyapısı ve çalışma alanları da modernleştirildi.
Belözoğlu öncesi dönemde tesislerde yer almayan, antrenman kalitesini ve taktiksel analizleri artırmayı hedefleyen dev bir LED ekran antrenman sahasına kuruldu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.