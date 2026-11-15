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Otobüs yangını sonrası beklenen karar geldi: TFF maçı erteledi

14:08, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 14:14, 15/11/2026, Pazar
DHA
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Yanan otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Karaman FK kafilesini taşıyan otobüste çıkan yangının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Futbolcuların ve kulüp personelinin yara almadan kurtulduğu olayda otobüs kullanılamaz hâle gelirken, Yeni Mersin İdmanyurdu ile oynanması planlanan karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

TFF, 3. Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'nü taşıyan takım otobüsünde çıkan yangın sonrası, büyük bir tehlike atlatan kulüp kafilesi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Açıklamada, "3. Lig 3. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçı için yola çıkan Karaman Futbol Kulübü'nü taşıyan takım otobüsünde yangın çıkması nedeniyle kafilenin büyük bir tehlike atlattığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangından yara almadan kurtulan Karaman Futbol Kulübü kafilesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanması planlanan Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.


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Başlıklar :TFFKaraman FKYeni Mersin İdmanyurdu3. Lig
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Otobüs yangını sonrası beklenen karar geldi: TFF maçı erteledi
Yanan otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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