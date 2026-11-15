Osimhen ve Leao’nun dönüş maçı belli oldu: Beşiktaş derbisinde oynayacaklar mı?

Galatasaray'da geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kalan Osimhen ve Leao'nun dönüş senaryosu belli oldu.
Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sahalara dönüş takvimi merak konusu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşılaşmasında sakatlanarak ameliyat edilen Osimhen'in Aston Villa maçında kadroya dönmesi, Beşiktaş derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkması hedefleniyor. Leao'nun iyileşme sürecinde ise farklı değerlendirmeler gündeme geldi.
Osimhen için hedef Aston Villa maçı
Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen, 7 Kasım'da artroskopik operasyon geçirdi. Nijeryalı golcünün tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ederken sarı-kırmızılıların dönüş planı da şekillenmeye başladı.
Son gelişmelere göre Osimhen'in 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa maçında yeniden kadroya dahil edilmesi ve fiziksel durumuna göre süre alması bekleniyor. Galatasaray teknik heyetinin asıl hedefinin ise yıldız futbolcuyu 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkarabilecek seviyeye getirmek olduğu aktarıldı.
Leao'nun durumu daha ciddi
Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir diğer isim Rafael Leao'nun iyileşme sürecinin ise daha uzun sürmesi bekleniyor. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcunun MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti.
İlk değerlendirmelerde Leao'nun Samsunspor ve Aston Villa maçlarını kaçırması beklenirken, Beşiktaş derbisi için de forma giymesinin zor olduğu ifade edilmişti. Ancak 13 Kasım'da yayımlanan başka bir haberde, Portekizli yıldızın derbi kadrosuna yetişme ihtimalinin yüksek olduğu, ilk 11'de başlamasının ise beklenmediği öne sürüldü.
Leao'nun dönüşü için son karar bekleniyor
Leao'nun Beşiktaş derbisine yetişip yetişemeyeceği, tedavi sürecine vereceği yanıtla netlik kazanacak. Portekizli futbolcunun Çaykur Rizespor ve AEK karşılaşmaları için de sağlık durumunun yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.
Galatasaray'da iki yıldızın dönüş takvimi yakından takip edilirken, teknik heyetin oyuncuları tamamen hazır olmadan sahaya sürerek yeni bir sakatlık riski almak istemediği değerlendiriliyor.
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