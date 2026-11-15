Osimhen ve Leao’nun dönüş maçı belli oldu: Beşiktaş derbisinde oynayacaklar mı?

İlk değerlendirmelerde Leao'nun Samsunspor ve Aston Villa maçlarını kaçırması beklenirken, Beşiktaş derbisi için de forma giymesinin zor olduğu ifade edilmişti. Ancak 13 Kasım'da yayımlanan başka bir haberde, Portekizli yıldızın derbi kadrosuna yetişme ihtimalinin yüksek olduğu, ilk 11'de başlamasının ise beklenmediği öne sürüldü.