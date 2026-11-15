Hakan Çalhanoğlu için sansasyonel transfer iddiası

İtalyan basınına konuşan Mirabelli, milli futbolcunun transferinin iki taraf için de önemli olacağını belirterek şunları söyledi:





"Çalhanoğlu, Juventus için bir dönüm noktası olabilir. Dostum Carnevali'ye (Juventus Yönetim Kurulu Başkanı) hiç düşünmeden, derhal onu transfer etmesini söylerdim. Hem Juventus hem de bizzat Çalhanoğlu için sansasyonel bir transfer hamlesi olurdu. Juventus'un şu an tam olarak onun özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyacı var. Sahip olduğu nitelikler göz önüne alındığında, 40 yaşına kadar futbol oynamaya devam edebilir. Çok kritik bir takviye olur."