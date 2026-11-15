Dostluk maçında büyük kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu (VİDEO)

New York Red Bulls ile Club America arasında oynanan hazırlık maçında ortalık karıştı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan büyük kavga sonrası hakem 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmada tansiyonun yükselmesiyle birlikte saha içinde gergin anlar yaşandı. Yaşanan olayların ardından Club America'dan Ramón Juárez, Emilio Lara ve Benedetti kırmızı kartla oyun dışında kaldı. New York Red Bulls cephesinde ise Espinoza, Ronald Donkor ve Andy Rojas kırmızı kart gören isimler oldu.
Toplam 6 futbolcunun ihraç edildiği karşılaşmada iki takım da mücadeleyi 8'er kişi tamamladı.
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