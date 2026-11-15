Resmen açıklandı: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oldu

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Orhan Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon başlangıcı yapan Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. Kırmızı-siyahlı kulübün Başkanı Memik Yılmaz, 45 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını duyururken Demirel'in yeni takımı da belli oldu.
Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi
Gaziantep FK'da Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sona erdi. Güneydoğu temsilcisi, takımın başına son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel'i getirme kararı aldı.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Tarafların 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme konusunda uzlaştığı belirtildi.
Kariyerinde beşinci takım olacak
Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel, daha sonra Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Başkent ekibinde iki farklı dönemde çalışan 45 yaşındaki teknik adam, Gaziantep FK ile kariyerindeki beşinci takımın başına geçecek.
Gaziantep FK düşme hattında
Sezona Rumen teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan Gaziantep FK, bu isimle yollarını ayırmasının ardından Orhan Ak yönetiminde mücadele etti. Ancak kırmızı-siyahlı ekip, ligde istediği sonuçları alamadı.
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gaziantep FK, topladığı 8 puanla 16. sırada bulunuyor. Volkan Demirel'in öncelikli hedefi, milli ara sonrasında takımı toparlayarak alt sıralardan uzaklaştırmak olacak.
Demirel, Gaziantep FK'nın başındaki ilk sınavında daha önce görev yaptığı Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
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