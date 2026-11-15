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Ronaldinho 11 yıl sonra geri döndü: 46 yaşında resmi maça çıktı

20:52, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 20:56, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ronaldinho yıllar sonra yeniden yeşil sahaya çıktı. Brezilyalı efsane 46 dakika süre aldı.

Futbolun efsane isimlerinden Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından resmi maç heyecanı yaşadı. 46 yaşındaki Brezilyalı yıldız, İtalya Serie C ekibi Ravenna'nın Forli ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de çıkarak sahalara geri döndü.

Futbol tarihinin unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından resmi bir karşılaşmada yeniden sahaya çıktı. 46 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İtalya Serie C'de mücadele eden Ravenna'nın Forli ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Barcelona ve Milan formalarıyla futbolseverlerin hafızasına kazınan Ronaldinho, Ravenna'nın hücum hattında görev aldı. Bruno Benelli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brezilyalı yıldız, ilk yarıda sergilediği performansla dikkat çekti.

Ravenna'nın ilk golünün gelişiminde de rol oynayan Ronaldinho, 46 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, devre arasında oyundan alınırken tribünlerin alkışlarıyla kenara geldi.



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Başlıklar :Ronaldinhoİtalya Serie CRavenna
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Ronaldinho 11 yıl sonra geri döndü: 46 yaşında resmi maça çıktı
Ronaldinho yıllar sonra yeniden yeşil sahaya çıktı. Brezilyalı efsane 46 dakika süre aldı.
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