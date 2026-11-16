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TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşılaştı.

Taraftara kapalı olarak Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.

Armstrong 2 kez fileleri sarstı

Göztepe'de İrlandalı golcü Sinclair Armstrong 2 kez fileleri sarsarken, Bokele de ağları havalandırdı. Ümraniyesporlular ise topu kendi kalesine gönderdi, Göztepe'nin diğer golü buradan geldi.

DHA

Ogün Bayrak süre aldı

Teknik direktör Stanimir Stoilov, sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen sağ bek Ogün Bayrak da iyileşti ve Ümraniyespor karşılaşmasında süre aldı.

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Sıradaki rakip Erzurumspor FK

Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Göztepe, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Göz-Göz, 11 maç sonunda topladığı 15 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.