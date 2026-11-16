Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanşında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Maç Hradec Kralove'de oynanacak
Müsabaka, Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak. İlk karşılaşma Rize'de oynandı ve Milliler rakibine 1-0 yenildi.
Turu geçen finallere katılacak
İki maçlık eşleşmeyi geçen takım, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.
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