Osimhen'den Dursun Özbek'e özel rica! Takımda kalmasını istedi

Bu karar sürecinde Victor Osimhen'in de Başkan Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübe duygusal açıdan çok bağlı olan Nijeryalı yıldızın Özbek'e, "Lemina bu takım için önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Galatasaray'ı çok seviyor ve orta sahada sezon içinde bize güç katar. Bu yıl elde ettiğimiz şampiyonlukta da önemli katkısı var" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bunun ardından yönetimin, Lemina'nın ücretinde iyileştirme yaparak yola devam kararı aldığı belirtildi. Gabonlu futbolcu, şu sıralarda oldukça formda.