Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt'a ödediği tazminat belli oldu: Şampiyonlar Ligi detayı

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Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir yapılanma süreci yürüten Fenerbahçe'de kulüp içindeki operasyonlar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, yardımcı antrenör olarak görev yapan Dirk Kuyt ile yapılan anlaşma doğrultusunda yollarını resmen ayırmıştı. Gerçekleşen ayrılık sürecinde Hollandalı ismin tüm alacaklarının eksiksiz bir şekilde ödendiği belirtildi.

Sercan Hamzaoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre Dirk Kuyt'a, Şampiyonlar Ligi'ne katılma primi de dahil olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin euro ödeme yapıldı.

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