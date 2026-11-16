Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 mağlup oldu. Son 6 maçında 5 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, düşme hattına iyice yaklaştı.

Ligde 12 müsabakada 10 puan toplayan Altay'ın küme düşme potasıyla arasındaki puan farkı 1'e indi. İzmir temsilcisi, Bursa mağlubiyetiyle 11'inci sıradan 14'üncü basamağa geriledi.

Osman sarı kart cezalısı oldu

Altay'da orta saha oyuncusu Osman, deplasmanda oynanacak Gaziemir SK karşılaşması öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü. İlk yarının sonunda sakatlanan stoper Sefa'nın durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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DHA

Taraftarlar oyuncuları tribüne çağırdı

Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından oyuncuları tribüne çağırıp uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın 45 yaşındaki kaptanı Murat Uluç, taraftarlarla konuşarak gençlere destek verilmesini istedi.

DHA

Üzümcü takımına sahip çıktı

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, yazılı açıklamada takımına sahip çıktı. Rakibe verdikleri tek pozisyonun golle sonuçlandığını kaydeden Üzümcü şöyle konuştu:

"Çok iyi mücadele ettiğimiz, kalecimizin yere dahi yatmadığı, pozisyon vermediğimiz maçı yüksek gelen topa bir kafa golüyle kaybettiğimiz için üzgün, eski savaşan kimliğimize döndüğümüz için umutluyuz. Son 5 maçımızı ligin yüksek bütçeli ve ilk 5 sırasındaki rakiplerle oynadık. Önümüzde kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maçlarımız var. Devreye kadar ihtiyacımız olan puan ve puanları almak için oyuncularımız ve ekibim sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan az sayıdaki taraftarımız sahada verilen mücadeleyi ve rakibe pozisyon vermediğimizi görmüştür. İhtiyacımız olan kalan maçlarda hep beraber savaşmaya devam etmektir"

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