Galatasaray'ı yıkan haber! Samsunspor maçında oynaması zor

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek lider Galatasaray'da, A Milli Takım kampında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın hafta sonu forma giymesi zor görünüyor.
A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı karşılaşmanın ardından sağ omzunda ağrı hisseden ve İzmir'de MR'ı çekilen Uğurcan Çakır, tedbir amaçlı Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre yapılan kontrollerin ardından milli kalecinin cumartesi günü oynanacak Samsunspor mücadelesinde sahaya çıkmasının oldukça zor olduğu öğrenildi.
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