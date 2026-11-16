Emre Belözoğlu 'İspanyol' demişti! Yeni yardımcısı belli oldu

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir yapılanma süreci yürüten Fenerbahçe'de teknik heyet şekillenmeye devam ediyor.
Takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun imza töreninde sinyalini verdiği İspanyol yardımcı antrenör konusu açıklığa kavuştu.
HT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu'nun yeni dönemdeki yardımcılarından biri Adrian Iglesias oldu. İspanyol antrenör, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yeni teknik ekibe katılarak görevine başladı.
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