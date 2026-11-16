Fenerbahçe'de Nathan Ake şoku: Sakatlığı ciddi, dönüşü uzayacak

ERKEN DÖNÜŞ KONUSUNDA UYARDI





Hollandalı futbolcunun sakatlığının dikkatli bir rehabilitasyon süreci gerektirdiğini vurgulayan Yemeniciler, erken dönüşün risklerine de dikkat çekti.





Yemeniciler, "Bu, tehlikeli ve sinsi bir sakatlık. Futbolcu bir süre sonra ağrıyı hissetmeyebilir, kendisini iyi hissedip bir an önce sahalara dönmek isteyebilir. Çünkü kaçırdığı her maç kariyerine yazılıyor. Kulüp de oyuncudan faydalanmak için acele edebilir. Ancak bu sakatlığın en büyük düşmanı erken dönüş." dedi.





Fenerbahçe'nin oyuncuyu sahalara döndürmek için acele etmemesi gerektiğini belirten Yemeniciler, 4-6 haftalık rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının önemini vurguladı.