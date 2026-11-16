Fenerbahçe'de Nathan Ake şoku: Sakatlığı ciddi, dönüşü uzayacak

Fenerbahçe'de milli arada sakatlanan Nathan Ake'den kötü haber geldi. Eski Fenerbahçe medya sorumlusu Alper Yemeniciler, yıldız futbolcunun sakatlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de milli ara sırasında sakatlık yaşayan Nathan Ake'den kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Hollandalı savunma oyuncusunun adalesinde yırtık tespit edildiği ve sahalara dönüşünün beklenenden daha uzun sürebileceği öğrenildi.
Eski Fenerbahçe medya sorumlusu Alper Yemeniciler, HT Spor ekranlarında yaptığı açıklamada Ake'nin sakatlığının detaylarını paylaştı. Yemeniciler, Hollandalı futbolcunun Grade 2A seviyesinde adale yırtığı yaşadığını ve iyileşme süresinin 4-6 hafta olarak öngörüldüğünü belirtti.
SAKATLIĞININ DETAYLARINI AÇIKLADI
Ake'nin sakatlık sürecini anlatan Alper Yemeniciler, şu ifadeleri kullandı:
"Ake, bildiğiniz gibi geri dönüş antrenmanları yapıyordu ve bireysel çalışmalarını tamamlamıştı. Ardından milli ara geldi ve takım dört günlük izne çıktı. İzin dönüşünde ağrı hissetmesi üzerine MR'a gönderildi ve sakatlık teşhisi kondu. Fenerbahçe bunu 'yaralanma' olarak açıkladı. Benim ulaştığım bilgilere göre burada 'Grade 2A' yırtık söz konusu. İyileşme süresinin de 4-6 hafta olduğunu biliyorum."
ERKEN DÖNÜŞ KONUSUNDA UYARDI
Hollandalı futbolcunun sakatlığının dikkatli bir rehabilitasyon süreci gerektirdiğini vurgulayan Yemeniciler, erken dönüşün risklerine de dikkat çekti.
Yemeniciler, "Bu, tehlikeli ve sinsi bir sakatlık. Futbolcu bir süre sonra ağrıyı hissetmeyebilir, kendisini iyi hissedip bir an önce sahalara dönmek isteyebilir. Çünkü kaçırdığı her maç kariyerine yazılıyor. Kulüp de oyuncudan faydalanmak için acele edebilir. Ancak bu sakatlığın en büyük düşmanı erken dönüş." dedi.
Fenerbahçe'nin oyuncuyu sahalara döndürmek için acele etmemesi gerektiğini belirten Yemeniciler, 4-6 haftalık rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının önemini vurguladı.
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