Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. Taraflar, 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasına göre imza töreni, Başkan Memik Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Demirel resmi sözleşmeye imza attı
Törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
İlk maç Gençlerbirliği deplasmanında
Volkan Demirel, yeni takımıyla ilk maçına 21 Kasım Cumartesi günü çıkacak. Rakip, eski takımı Gençlerbirliği olacak ve karşılaşma deplasmanda oynanacak.
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