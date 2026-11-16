Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda oynadığı 2. maçta Mısır'ı 2-1 mağlup etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Meksika'da düzenlenen organizasyonun grup aşamasındaki 2. karşılaşmasını da kazandı.
Nijerya karşısında hükmen galibiyet
Milliler, gruptaki ilk karşılaşmada Nijerya'yı hükmen yenmişti.
Son maç İspanya ile
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son maçını TSİ 21.00'de İspanya ile oynayacak.
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