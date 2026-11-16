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FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Metro Holding Kayserispor ile eski oyuncusu Lionel Carole arasındaki alacak davasında kararını verdi. Tecrübeli savunma oyuncusuna 4 ayrı alacağından dolayı toplam 180 bin Euro ödenmesine karar verildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Carole’ün 2025-2026 sezonunda Kayserispor’da forma giydiği ve davayı bu sezona ait ücret alacakları nedeniyle kulüp aleyhine açtığı belirtildi.

Dört ayrı ücret alacağı

Kulübün açıklamasında karara ilişkin tutar ve tarih şöyle yer aldı: “12 Kasım 2026 tarihli kararla, 2025-2026 sezonuna ait dört ayrı ücret alacağı kapsamında toplam 180.000 Euro net ana para ve ilgili tarihlerden itibaren işleyecek yıllık %5 faizin ödenmesine hükmedilmiştir.”

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Para cezası ve yargılama gideri yok

Kayserispor, kararda kulübe ayrıca bir yaptırım getirilmediğini de duyurdu. Açıklamada, “Kararda, kulübümüz aleyhine ayrıca herhangi bir para cezasına veya yargılama giderine hükmedilmemiştir.” ifadesi kullanıldı.

Ödeme yapılmazsa transfer yasağı gündeme gelebilir

Belirlenen tutarın yasal süre içinde ödenmemesi hâlinde ne olacağı da kararda yer aldı. Kulübün açıklamasına göre, futbolcunun talebi üzerine “transfer tescil yasağı yaptırımının uygulanabileceği belirtilmiştir”.