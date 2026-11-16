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Samed Onur: Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp en iyi şekilde göstereceğiz

17:55, 16/11/2026, Pazartesi
AAIHA
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Veysel AltunAnadolu Ajansı
Samsunspor'un orta saha oyuncusu Samed Onur, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

21 Kasım Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına çıkacak Samsunspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki maçta en iyi performanslarını sergilemek istediklerini söyledi.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Samed Onur, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli ara öncesinde oynadıkları son maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Onur, arayı taktiksel anlamda değerlendirdiklerini kaydetti. Galibiyetle girilen milli arayın takıma moral verdiğini de ifade etti.

Galatasaray maçı önemli bir karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının Samsunspor için önemli olacağını belirten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Onur, "Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp en iyi şekilde göstereceğiz. Samsunspor camiasına layık şekilde iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum." dedi.

Veysel AltunAnadolu AjansıSamsunspor'un orta saha oyuncusu Samed Onur, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

RAMS Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadı

Müsabakanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağına işaret eden Samed Onur, stadyum değişikliği haberini kısa süre önce aldıklarını belirterek, "Artık hangi zemin olursa olsun futbol 11’e 11 başlıyor. 11’e 11 biter veya biz kazanırız da maç biter, öyle umuyoruz." dedi.

Onur, şöyle devam etti: "RAMS Park'ta oynamak güzel. Atmosferi farklı. Her futbolcunun oynamak istediği bir zemin. Maalesef öyle olmayacak. Bizim için fark etmez. Neresi olursa olsun biz de en iyi futbolu sahada göstermek istiyoruz. Öyle çalışacağız."

"İnşallah artık gol ve asistler de yaparım"

Bireysel hedeflerine de değinen Samed Onur, önceliğinin sağlıklı kalmak ve forma şansı bulduğu sürece elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söyledi.

Onur, "Her oyuncunun bireysel hedefleri var. Benim bireysel hedefim öncelikle sağlıklı kalmak. Bu en önemlisi. Sonra ne kadar süre alabilirsem oynamak ve elimden gelenin fazlasını yapmak. İnşallah artık gol ve asistler de yaparım. Takım olarak en önemlisi kazanmak. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım, kazanamazsak mutsuz oluyoruz. Bunu yaşamak istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu Galatasaray maçı içinde geçerli"

Başlıklar :samed onursamsunsporgalatasaraytrendyol süper lig
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Samed Onur: Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp en iyi şekilde göstereceğiz
Samsunspor'un orta saha oyuncusu Samed Onur, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Samsunspor'un orta saha oyuncusu Samed Onur, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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