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Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dokuz şüpheliye dava

18:22, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:39, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakırköy Belediyesinde iki iş yerinden baskıyla para istendiği iddia edildi.

Bakırköy Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırma soruşturmasından ayrılan “icbar suretiyle irtikap” suçlamalarına ilişkin dosya kapsamında, aralarında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir ile başkan yardımcılarının da bulunduğu dokuz şüpheli hakkında kamu davası açıldı. İki ayrı iş yerinden baskı yoluyla para talep edildiği iddiaları yargıya taşındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dosyalar ayrıldı

Soruşturma kapsamında, “icbar suretiyle irtikap” suçlamalarına ilişkin dosya, ihaleye fesat karıştırma soruşturmasından ayrıldı. İki ayrı iş yerinden baskı yoluyla para talep edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak ayrı bir dosya üzerinden kamu davası açıldı.

Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nun babası da aralarında

Aralarında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir ile belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu dokuz şüpheli hakkında açılan kamu davasının Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği bildirildi.


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Başlıklar :Bakırköy BelediyesiDavaRüşvetİrtikap
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Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dokuz şüpheliye dava
Bakırköy Belediyesinde iki iş yerinden baskıyla para istendiği iddia edildi.
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