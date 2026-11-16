Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dokuz şüpheliye dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Dosyalar ayrıldı
Soruşturma kapsamında, “icbar suretiyle irtikap” suçlamalarına ilişkin dosya, ihaleye fesat karıştırma soruşturmasından ayrıldı. İki ayrı iş yerinden baskı yoluyla para talep edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak ayrı bir dosya üzerinden kamu davası açıldı.
Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nun babası da aralarında
Aralarında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir ile belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu dokuz şüpheli hakkında açılan kamu davasının Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği bildirildi.
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