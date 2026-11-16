Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dokuz şüpheliye dava

Fon soruşturmasında üç kişiye tutuklama talebi: Aralarında kritik isimler var

Fon soruşturmasında hakimliğe sevk edilen ve aralarında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Enver Çevik'in bulunduğu dört kişi için adli kontrol talebinde bulunuldu. Hakimliğe sevk edilen diğer isimlerden Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı'nın ise tutuklanması talep edildi.