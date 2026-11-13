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12'nci duruşmadaki karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen kaza nedeniyle yürütülen soruşturmada, 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Girne Kaza Mahkemesi'nde bugün görülen 12'nci duruşmada, geminin batış nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediği bildirildi.

Kaza sonrasında tutuklanan şirket direktörü, kaptanlar, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 şüpheli yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis ek tutukluluk talebinde bulundu; mahkeme de talebi kabul ederek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Batış nedenine ilişkin incelemeler

Mahkemede ifade veren polis, geminin seyir veri kayıt cihazındaki (VDR) kayıtların incelendiğini, gönderilen teknik belgelerin de değerlendirildiğini söyledi.

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Geminin ön kısmındaki hasarın batmaya neden olduğu yönündeki raporun, Türkiye'den gelecek uzman ekip tarafından da inceleneceği kaydedildi.

Denetimlerdeki eksiklikler

Polis, gemide daha önce yapılan denetimlerde 14 yetişkin ve 12 çocuk için can yeleği eksikliği tespit edildiğini, bazı güvenlik ekipmanlarında da sorun bulunduğunu aktardı. Şirketin eksiklikleri giderdiği ve sonraki denetimlerde bunların tamamlandığının belirlendiği bildirildi.

Savunma avukatının sorularını yanıtlayan polis, yürütülen soruşturmada Limanlar Dairesi'ne ilişkin herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini söyledi. Savunma ise aradan geçen süreye rağmen geminin batış nedeninin kesinleştirilememesini eleştirerek teknik incelemelerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

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Adalet talepleri ve kayıplar

Duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan hayatını kaybedenlerin yakınları ile kazazedeler, taşıdıkları pankartlarla adalet taleplerini yineledi.

Girne açıklarında meydana gelen kazada 239 kişi kurtarılmış, 28 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun cansız bedenine halen ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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