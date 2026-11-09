Borç para veren herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay’dan WhatsApp mesajı kararı

İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine 190 operasyon: Bin 545 tutuklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik 2026 yılı içerisinde 190 operasyon düzenlendiğini, 2 bin 67 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan bin 545’inin tutuklandığını açıkladı. Çiftçi, yürütülen çalışmalar sonucunda ev ve iş yeri kurşunlama olaylarının geçen yıla göre yüzde 49 azaldığını, meydana gelen olayların yüzde 93,5’inin aydınlatıldığını bildirdi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.