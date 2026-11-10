İzmir'de 18 kişinin hayatını kaybettiği fabrika faciasında HABAŞ Başkanı Başaran gözaltında

İzmir'de demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Kartal'da gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek
İzmir Aliağa’da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Kartal’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Rüştü Başaran’ın soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
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