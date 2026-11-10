İzmir'de 18 kişinin hayatını kaybettiği fabrika faciasında HABAŞ Başkanı Başaran gözaltında

SPK'dan fon yatırımcılarına dolandırıcılık uyarısı: Ödeme vaadine kanmayın

Sermaye Piyasası Kurulu, alım satıma kapatılan ve tasfiye sürecine alınan fonlarda yatırımı bulunan kişileri hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Telefon, kısa mesaj ve sosyal medya üzerinden yatırımcılara ulaşan kişilerin, ödemeleri hızlandırma veya öncelik sağlama vaadiyle menfaat temin etmeye çalıştığı belirtildi. SPK, ödeme süreçlerinde yatırımcılardan herhangi bir ücret, komisyon veya masraf talep edilmediğinin altını çizdi.