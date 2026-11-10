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Önce levhaya ardından iki araca çarptı: CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

00:03, 10/11/2026, Salı
DHA
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Ekren'in kullandığı otomobil çarpışmanın ardından devrildi.

İstanbul Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in kullandığı otomobil, yol bakım levhasına ve 2 araca çarptıktan sonra devrildi. Araçta sıkışan Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol bakım levhasına, ardından 2 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücünün CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Ekren, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekren'in kullandığı otomobil levhaya ve iki araca çarptı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Tersane Köprüsü Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in kullandığı 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol bakım levhasına, ardından 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan Ekren'i gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CHP İlçe Başkanı Ekren hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Abidin Ekren, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Ekren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Başlıklar :PendikKazaCHP Pendik İlçe BaşkanıAbidin Ekren
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Önce levhaya ardından iki araca çarptı: CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı
Ekren'in kullandığı otomobil çarpışmanın ardından devrildi.
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