Önce levhaya ardından iki araca çarptı: CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol bakım levhasına, ardından 2 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücünün CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Ekren, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekren'in kullandığı otomobil levhaya ve iki araca çarptı
Kaza, saat 20.45 sıralarında Tersane Köprüsü Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in kullandığı 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol bakım levhasına, ardından 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan Ekren'i gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
CHP İlçe Başkanı Ekren hastaneye kaldırıldı
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Abidin Ekren, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Ekren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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