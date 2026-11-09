Gaziosmanpaşa'da yangın paniği: İkisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda silahlı saldırı şüphelilerinin peşine düşen polis uyuşturucu imalathanesi buldu

Beyoğlu’nda iki kişiye silahla ateş eden şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, bir adrese düzenlenen baskında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Yapılan operasyonda 135 kilogram uyuşturucu hammaddesi, 40 bin doldurulmuş sentetik ecza hapı ve 250 bin boş kapsül ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.