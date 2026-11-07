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Beyoğlu’nda silahlı saldırı şüphelilerinin peşine düşen polis uyuşturucu imalathanesi buldu

10:12, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:08, 07/11/2026, Cumartesi
DHA
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Beyoğlu’nda iki kişiye silahla ateş eden şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, bir adrese düzenlenen baskında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Yapılan operasyonda 135 kilogram uyuşturucu hammaddesi, 40 bin doldurulmuş sentetik ecza hapı ve 250 bin boş kapsül ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki asayiş ve narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yürütülen çalışmalarda kapsamında 2 Kasım’da Yenişehir Mahallesi'nde bir sokakta iki kişiye silahla ateş edilmesi olayına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde, olayı gerçekleştiren şüphelinin E.Y. (18) olduğu, olay sonrasında Ö.K.'nin (18) motosikletle şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdığı belirlendi.

İmalathaneye baskın yapıldı


5 Kasım’da şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Ö.K. aynı mahallede bulunan bir sokakta motosiklet ile birlikte yakalandı. E.Y.’nin ise Örnektepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste olduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi. Adreste bulunan G.B. (19) isimli kadının sentetik ecza kapsüllerine uyuşturucu hammaddesi doldurduğu görülmesi üzerine adreste yapılan aramalarda; 7 çuval içerisinde toplam 135 kilogram sentetik ecza uyuşturucu hammaddesi, 40 bin doldurulmuş sentetik ecza uyuşturucu hapı, 250 bin doldurulmaya hazır sentetik boş ecza kapsülü, 400 boş sentetik ecza kutusu, sentetik ecza hapı dolum makinesi ve aparatları ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı


Gözaltına alınan G.B., Ö.K. ve E.Y. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon anları ise görüntülendi

Başlıklar :İstanbulBeyoğluuyuşturucuimalathane
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Beyoğlu’nda silahlı saldırı şüphelilerinin peşine düşen polis uyuşturucu imalathanesi buldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki asayiş ve narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yürütülen çalışmalarda kapsamında 2 Kasım’da Yenişehir Mahallesi'nde bir sokakta iki kişiye silahla ateş edilmesi olayına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde, olayı gerçekleştiren şüphelinin E.Y. (18) olduğu, olay sonrasında Ö.K.'nin (18) motosikletle şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdığı belirlendi.

İmalathaneye baskın yapıldı


5 Kasım’da şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Ö.K. aynı mahallede bulunan bir sokakta motosiklet ile birlikte yakalandı. E.Y.’nin ise Örnektepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste olduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi. Adreste bulunan G.B. (19) isimli kadının sentetik ecza kapsüllerine uyuşturucu hammaddesi doldurduğu görülmesi üzerine adreste yapılan aramalarda; 7 çuval içerisinde toplam 135 kilogram sentetik ecza uyuşturucu hammaddesi, 40 bin doldurulmuş sentetik ecza uyuşturucu hapı, 250 bin doldurulmaya hazır sentetik boş ecza kapsülü, 400 boş sentetik ecza kutusu, sentetik ecza hapı dolum makinesi ve aparatları ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı


Gözaltına alınan G.B., Ö.K. ve E.Y. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon anları ise görüntülendi

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