Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tahliye edildi

Hakan Bahçetepe, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında yürütülen Aziz İhsan Aktaş bağlantılı soruşturmada gözaltına alınan Bahçetepe, 3 Haziran 2025'te tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı da 5 Haziran 2025'te geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırdı.
Hakan Bahçetepe ev hapsi şeklinde tahliye edildi
Bugünkü ara kararda, Hakan Bahçetepe hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi.
300 bin dolar rüşvet iddiası
Gaziosmanpaşa'da benzinlik ve AVM inşaatı için izin almak istediğini belirten iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye göre; izin karşılığında kendisinden 300 bin dolar istendiğini iddia etmişti.
Aktaş, söz konusu parayı Özer Ayık aracılığıyla Bahçetepe'ye gönderdiğini ileri sürmüştü.
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