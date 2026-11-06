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Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tahliye edildi

20:09, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 20:13, 06/11/2026, Cuma
DHA
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Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Hakan Bahçetepe’nin ev hapsi şeklinde tahliyesine hükmetti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi.

Hakan Bahçetepe, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında yürütülen Aziz İhsan Aktaş bağlantılı soruşturmada gözaltına alınan Bahçetepe, 3 Haziran 2025'te tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı da 5 Haziran 2025'te geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırdı.

Hakan Bahçetepe ev hapsi şeklinde tahliye edildi

Bugünkü ara kararda, Hakan Bahçetepe hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi.

300 bin dolar rüşvet iddiası

Gaziosmanpaşa'da benzinlik ve AVM inşaatı için izin almak istediğini belirten iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye göre; izin karşılığında kendisinden 300 bin dolar istendiğini iddia etmişti.

Aktaş, söz konusu parayı Özer Ayık aracılığıyla Bahçetepe'ye gönderdiğini ileri sürmüştü.


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Başlıklar :Gaziosmanpaşa BelediyesiHakan BahçetepeMahkeme
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Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tahliye edildi
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Hakan Bahçetepe’nin ev hapsi şeklinde tahliyesine hükmetti.
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