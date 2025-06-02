Rüşvet çarkı dolarla dönmüş

Beşiktaş Belediye’sinde bulunduğu bir sırada, başkan yardımcıları Ozan İş ve Alican Abacı görüştüğünü anlatan Aktaş “Ozan İş bana Sayıştay’ın yapmış olduğu incelemelerde belediyenin üst düzey personeli ve memurları aleyhine zimmet tespitini yaptığı, bazı kişilere fazla ödemeler yapıldığı, bu tutarın da 10 milyon TL olduğunu belirterek, belediye personellerine ödenmek için bu miktarı istedi. Yoksa hak edişi ödemeyeceklerini belirtti. Belediyeye 300.000 dolar getirttim. Burada Ozan İş’e kendi elimle teslim ettim. Paranın çekildiğine ait dekontu da dosyaya sunuyorum” şeklinde konuştu.