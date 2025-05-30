Baba İmamoğlu parayı elden aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği ifadeler etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilip tahliye olan iş insanı Seyfi Beyaz, rüşvet çarkının nasıl döndüğünü anlattı.Ekrem İmamoğlu’yla Beylikdüzü’de Beycity adlı projede tanıştıkların söyleyen Beyaz, “Söz konusu inşaatın yüzde 15 arsa sahibi Ekrem İmamoğlu’dur. Biz bu sözleşmeyi yapacakken, İmamoğlu söz konusu hisselerini Süleyman Aslan’a devretti. Biz bu kat karşılığı inşaat sözleşmesini de İmamoğlu yerine Süleyman Aslan ile imzalamış bulunduk” dedi.

HİSSEYİ DEVRALDI PARA ÖDEMEDİ

Teraspark AVM inşaatında İmamoğlu ile ortak olduklarını belirten Beyaz, “Bizim yüzde 85, İmamoğlu’nun yüzde 15 hissesi vardı. Biz hissemizi sattık. İmamoğlu, burada yüzde 15'e değil yüzde 20'ye tekabül eden sayıda 6 veya 7 dükkan aldı. Aradaki yüzde 5 hisseyi resmi şekilde devrettik. Ancak karşılığında herhangi bir ödeme almadık” ifadelerini kullandı.

SOYTEKİN 750 BİN ALDI KÖPRÜYÜ BELEDİYE YAPTI

Teraspark AVM yanına yapılacak köprüyü belediye yapamayacağını belirtince, kendilerine köprüyü Adem Soytekin'in yapacağının iletildiğini anlatan Beyaz, “Soytekin köprü için bizden, 750 bin TL istedi. Kardeşim Adem'e elden bu parayı verdi. Daha sonra köprünün belediye tarafından yapıldığını öğrendik” diye konuştu.

1,8 MİLYON LİRA HARÇ!

Vira isimli projede belediyenin ödemesi gereken 4,5 milyon TL’nin ödenmediğini ifade eden Beyaz, “Sözleşme gereği alacağımız para ödenmediği gibi 1,8 milyon TL para harç adı altında belediyeye yatırıldı. Ruhsatı vermedikleri için bu parayı yatırmak zorunda kaldık. Arazi belediyeye ait kamu arazisi olduğu için söz konusu harçtan muaftır ancak ruhsat alabilmek için ödedik” şeklinde beyanda bulundu.

HASAN İMAMOĞLU ÇALIK VE YILMAZ

Seyfi Beyaz’ın, yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve tutuklu İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz hakkında anlattıkları da dikkat çekti. İşte o 3 isim hakkındaki çarpıcı ifadeler:

* WestSide isimli proje ile ilgili iskan sorunu yaşandı. Hasan İmamoğlu bizden 3 tane daire almıştır. Bu dairelere ilişkin yapılan ödeme, dairenin normal satış fiyatıdır. Daha sonra Hasan İmamoğlu ofise gelip söz konusu bedeli elden geri aldı.

* Beylikdüzü'nde bulunan WhiteCorner isimli projedeki dükkanlar tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tarafından kiralandı. Ancak ne kira ne de dükkanlara ait aidatlar ödenmedi.

* 2019 yerel seçiminde İmamoğlu’nun Seyrantepe'de bulunan seçim koordinasyon merkezinin kirası ile ilgili olarak, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 300 bin TL kira bedeli istedi. Parayı elden verdik. İmamoğlu ve adamlarının belirlediği yapı firmalarıyla çalışmak zorunda kaldık.







