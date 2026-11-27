Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenecek törenlerle Sinop'taki Boyabat Çevre Yolu, 28 Kasım Cumartesi günü hizmete açılacak.
Önce valilikte koordinasyon toplantısı
Uraloğlu, açılış programından önce Sinop Valiliğinde yapılacak koordinasyon toplantısına başkanlık edecek.
Toplantıda, kent genelinde devam eden ulaştırma ve altyapı yatırımları ile Sinop'un öncelikli ihtiyaçları değerlendirilecek.
Bakan Uraloğlu, toplantının ardından Boyabat ilçesine geçerek Boyabat Çevre Yolu'nun açılış törenine katılacak.
Programın devamında Türkeli ilçesine geçecek olan Uraloğlu, Türkeli Çevre Yolu'nun da açılışını gerçekleştirecek.
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