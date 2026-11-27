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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada bordo-mavililer, galibiyet golünü uzatma dakikalarında buldu ve Bulgaristan'dan üç puanla döndü.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Sidny Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla tamamlayan Karadeniz temsilcisi, ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı.

CSKA SOFYA BERABERLİĞİ YAKALADI

Ev sahibi ekip, 69. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Beraberlik golünün ardından iki takım da galibiyet için fırsatlar ararken karşılaşmanın kaderi uzatma dakikalarında değişti.

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SAVİOLO'DAN 90+3'TE ALTIN GOL!

Mücadelenin 90+3. dakikasında Saviolo sahneye çıktı ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Son anlarda gelen golle büyük sevinç yaşayan bordo-mavililer, zorlu deplasmanda üç puana uzandı.

TRABZONSPOR İLK 8'E YÜKSELDİ

CSKA Sofya karşısında aldığı galibiyetle puanını 9'a yükselten Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 8. sıraya yerleşti. Bordo-mavililer, son dakikada gelen golle Avrupa'da ilk 8 hedefi açısından kritik bir galibiyet elde etti.

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

CSKA Sofya - Trabzonspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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