UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Junior Olaitan'ın 75. dakikada attığı golle üç puana uzanan Beşiktaş'ta Italiano, özellikle ikinci yarıdaki performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"DEĞİŞİKLİKLERİN İŞE YARAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Karşılaşma öncesinde belirledikleri oyun planını uyguladıklarını söyleyen Vincenzo Italiano, ikinci yarıda yapılan hamlelerin sonuç verdiğini ifade etti.

İtalyan teknik adam, "Maçtan önce bir planımız vardı. O da ikinci yarıda değişikliklerle maçı kazanmaktı. Zorlanacağımızı biliyorduk ama değişikliklerin de işe yarayacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncular çok istekliydi, 3 puanı çok istiyorlardı. Hep böyle olmamız lazım. Çok mutluyum özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı." dedi.

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BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Batum'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesinin ardından yaşanan olaylarda bazı taraftarların hastaneye kaldırıldığı bilgisi teknik heyete de ulaştı.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Italiano, taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş Teknik Direktörü, "Haber aldım. Bazı taraftarlarımız hastaneye kaldırılmış, geçmiş olsun demek istiyorum. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum. Umarım hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar. Kendi adıma, oyuncularımız adına, camia adına söylüyorum, çok iyi taraftar kitlesine sahibiz. Olanlardan dolayı üzgünüm. Umarım hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

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