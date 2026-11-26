Bakan Çiftçi Beşiktaş taraftarı için devreye girdi: Orantısız güç kullanıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesinin ardından Gürcü mevkidaşı Sulkhan Tamazaşvili ile görüştü. Türk taraftarlara orantısız güç kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Çiftçi, taraftarların Türkiye'ye güvenli şekilde dönmelerinin sağlanmasını istedi. Gürcistan İçişleri Bakanı ise Filistin bayraklarının Gürcü yetkililer tarafından değil, UEFA görevlilerince alındığını savundu.
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