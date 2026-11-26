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Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, aradan geçen yedi yılın ardından önemli bir aşamaya ulaştı. Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Bingazi'de düzenlenen oturumda anlaşmayı oy birliğiyle kabul etti.

Kararla birlikte Doğu Libya yönetiminin 2020 yılında Ankara ile siyasi ilişkileri kesme yönünde aldığı karar da kaldırıldı. Böylece Türkiye ile Libya'nın doğusundaki yönetim arasında ilişkilerin normalleşmesi açısından yeni bir süreç başladı.

Beştepe'de kritik kabul

Tüm bu gelişmelerin ardından dün kritik bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i Beştepe'de kabul etti.

Atılan bu adımlar, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirdi ve bölgedeki mevcut durumu Türkiye'nin kazancıyla sonuçlandırdı.

Yunan basınında Ankara ziyaretinin yankıları

Beştepe 'de gerçekleşen bu tarihi görüşme, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı ve gündemin ilk sırasına yerleşti.

Yunan basınından Naftemporiki'nin haberine göre Erdoğan'ın Halife Hafter'e yaptığı davet ve bu davetin kabul edilmesinin ardından, Türkiye ile Libya arasındaki iletişim kanallarının güçlendiği artık açıkça görülüyor.

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Ankara ile Hafter cephesi arasında doğrudan temas

Haberde, Libya'nın bölgesel jeopolitik rekabetlerin ve diğer gelişmelerin odağında kalmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşen bu temasların, Ankara ile Hafter tarafı arasındaki iletişim kanallarını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye açısından özel bir diplomatik önem taşıdığı belirtiliyor.

Kathımerını yeni dönemi vurguladı

Kathimerini gazetesi ise görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde 2019-2020 yıllarında Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırısının püskürtülmesinde Türk desteğinin belirleyici olduğunu hatırlatırken, iki taraf arasındaki ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde iyileştiğini ifade ediyor.

Gazetede özellikle Ankara'nın Hafter ile ilişkilerini büyük ölçüde onardığı ve oğlu Saddam ile son derece yakın ilişkiler geliştirdiği vurgulanıyor.

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Doğu Libya parlamentosunun kararı dengeleri değiştirdi

Bu kapsamda Doğu Libya parlamentosunun geçen ay Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı onayladığı ve bu hamlenin Ankara ile Doğu Libya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olduğu belirtiliyor.

Haberde ayrıca daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Hafter'i Ankara Havalimanı'nda bizzat karşıladığı da ifade ediliyor.

Banking News Atina için zorlu sürece dikkat çekti

Banking News ise gelişmeyi ulusal bir hezimet olarak yorumlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafter'i ağırlamasına geniş yer ayırdı.

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Haberde Türkiye'nin daha önce karşısında yer aldığı Doğu Libya kanadıyla da iletişim kanallarını açarak bölgedeki diplomatik varlığını güçlendirdiği aktarılıyor.

Atina'nın diplomatik mücadelesine ağır darbe

Doğu Libya Parlamentosu'nun 2019 Türk-Libya mutabakatını oy birliğiyle onaylaması ve anlaşmanın 36 coğrafi koordinatla birlikte Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının hemen ardından gelen bu ziyaretin, Atina'nın anlaşmaya karşı yürüttüğü diplomatik mücadeleye yeni ve ağır bir zorluk eklediği vurgulanıyor.

Türkiye'nin artık yalnızca Trablus ile sınırlı kalmayıp Libya topraklarının önemli bir bölümünü kontrol eden aktörleri de yanına alarak Doğu Akdeniz'de Yunanistan aleyhine yeni dengeler kurduğu ifade ediliyor.

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N Press Ankara'nın çok yönlü diplomasisini yazdı

Yunan basınından N Press ise Hafter'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanmasıyla Türkiye ve Doğu Libya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin mühürlendiğini duyurdu.

Aynı saatlerde Bingazi Parlamentosu'nun, Girit ve güneydoğu Ege adalarının etkisini yok saydığı için Atina açısından kritik önem taşıyan mutabakat metnini kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge koordinatlarıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımladığı ifade ediliyor.

Sirte'de ortak askeri komuta merkezi gündemde

Trablus hükümetiyle yakın ilişkilerini bozmadan Doğu Libya'yı da yanına çekerek iki masalı bir strateji izleyen Ankara'nın, Sirte'de ortak askeri komuta merkezi kurmayı dahi görüştüğü ve Erdoğan'ın aralık ayında Trablus'a gitmeye hazırlandığı belirtiliyor.

I24NEWS bölgesel ittifakların Türkiye lehine değiştiğini duyurdu

İsrail yayın kuruluşu i24NEWS ise Doğu Libya lideri Halife Hafter'in oğullarıyla birlikte Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin en üst düzey güvenlik kadrosuyla bir araya gelmesini bölgesel ittifakların Türkiye lehine değiştiğinin kanıtı olarak duyurdu.

Haberde, 2019 yılında Hafter'in Trablus saldırısını durduran Ankara'nın artık Doğu Libya yönetimiyle de tam yakınlaşma sağladığı ve Hafter yanlısı parlamentonun Doğu Akdeniz'deki Türk tezlerini tanıyan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladığı vurgulandı.

Ankara Doğu Libya'yı yeni savunma paktına dahil ediyor

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz alanlarını ikiye bölen bu hamlenin İsrail, Avrupa Birliği ve Mısır'ı hemen alarma geçirdiğini belirten kanal, Ankara'nın Hafter güçlerini bölgedeki yeni savunma paktına dahil etme yolunda ilerlediğini ve ilişkilerin Erdoğan ile Hafter arasındaki zirveyle yeni bir seviyeye çıktığını aktardı.

The Tımes of Israel tarihi kırılmaya dikkat çekti

İsrail gazetesi The Times of Israel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Libya lideri Halife Hafter'i Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesini tarihi bir kırılma olarak duyurdu.

Haberde, yıllarca Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter'in ilk kez resmi bir ziyaretle Ankara'ya gelerek Erdoğan ile masaya oturmasının ardından, oğlu ve varisi Saddam Hafter'in Türkiye ile ilişkilerde yeni bir dönemin temellerinin atıldığını ilan ettiği vurgulandı.

İsrail basını bu kabulü, Ankara'nın Libya'daki iki kutbu da kendi diplomatik yörüngesine çekerek bölgedeki mutlak belirleyici güç konumuna yükselmesi şeklinde aktardı.

Dünya

Libya Ankara'da birleşti: Hafter ilk kez Türkiye'de