CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ‘KALDIRIMLAR’ ŞİİRİNİ SESLENDİRDİ
Buluşmanın en dikkat çekici anlarından biri, küçük bir öğrencinin Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri ‘Kaldırımlar’ şiirinden bir bölümü şarkı şeklinde seslendirmesi oldu.
Öğrencinin performansını ilgiyle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük kızı "Maşallah" diyerek sevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenciyi dinlediği ve ardından gösterdiği yakın ilgi, buluşmanın gülümseten anları arasında yer aldı.
‘HEPİNİZİ TEBRİK EDİYORUM, ÇOK BAŞARILIYDINIZ’
Programda AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sanat yönetmenliğinde hazırlanan ‘Kim Var?’ adlı müzik ve tiyatro gösterisini sahneleyen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelme fırsatı buldu. Gençlerin performanslarını beğendiğini ifade eden Erdoğan, ‘Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılıydınız. Süper’ sözleriyle öğrencileri kutladı. Öğrenciler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
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