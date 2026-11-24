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Samsun'un Atakum ilçesinde engelli bir vatandaşın uğradığı saldırı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Atakent Mahallesi'nde bir kafenin önünde meydana geldi. Yaklaşık 4 yıldır bisikletiyle badem satarak geçimini sağlayan 34 yaşındaki Aykut Güler, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı

‘HACI ABİYİ GÖRDÜN MÜ?’ DİYE SORDU, ARDINDAN SALDIRDI

İddiaya göre Güler'in yanına yaklaşan kişi, "Hacı abiyi gördün mü?" diye sordu. Güler'in "Görmedim." yanıtını vermesinin ardından uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra engelli satıcının peşinden giderek aniden saldırdı. Aldığı darbeyle yere düşen Güler'in protez dişi yerinden çıktı. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

YERE SAÇILAN BADEMLERİ VATANDAŞLAR TOPLADI

Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar, engelli satıcının yardımına koştu. Güler'i ayağa kaldıran vatandaşlar, saldırı sırasında yere saçılan bademleri de toplayarak kendisine destek oldu. Hidrosefali hastası olduğu ve beynindeki sıvı birikmesi nedeniyle denge sorunu yaşadığı öğrenilen Güler'in yüzde 52 engelli raporu bulunduğu belirtildi.