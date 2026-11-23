İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yeni görüntüler ortaya çıktı.
Özel bir sitenin bahçesinde görülen ve aslan olduğu düşünülen hayvanın ilk ihbar anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Farklı açılardan elde edilen görüntüler, hayvanın aslan olup olmadığına ilişkin şüpheleri gündeme getirdi.
ASLAN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ
İstanbul Valiliği, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan yeni kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini duyurdu. Saatlerdir aranan hayvana ilişkin yapılan açıklama, Sarıyer'deki aslan alarmında yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
SAATLERCE ORMANLIK ALANDA ARANDI
Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmişti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Ormanlık alanlar termal kameralı dronlarla havadan, ekipler tarafından da karadan tarandı. Hayvanın bulunması için fotokapanlar kurularak yemleme çalışmaları yapıldı.
VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, saha çalışmalarında aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Yeni görüntülerin incelenmesinin ardından arama çalışmalarının sonlandırıldığı belirtilirken ekiplerin gelecek yeni ihbarları değerlendirmek üzere hazır bulunduğu açıklandı.
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