CNN Türk moderatörü Fulya Öztürk, canlı yayında aslanın sahibine ilişkin sosyal medyada bazı isimlerin konuşulduğunu belirterek, bu isimleri açıklamanın doğru olmayacağını ifade etti.





Yayına telefonla bağlanan Muhtar Şeyda Üst ise gündeme gelen iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:





"Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Dediğiniz ismi anladım ama onun yan sitesinde olduğu için beyefendi fotoğraflara yansımış durumda. Öyle bir şey yok. Yalan yanlış haber yapılmasın. Bir dünya saçma sapan haberler yapılıyor şu an. Hiçbir isim yok."







