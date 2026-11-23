İstanbul Sarıyer'de ortaya çıkan ve yakalanması için ekiplerin seferber olduğu aslanın kime ait olduğu merak konusu oldu. Sosyal medyada bazı isimler gündeme gelirken Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Sarıyer’de dün akşam saatlerinde görülen ve yakalama çalışmaları başlatılan aslan için ekipler 12 saattir çalışmalara devam ediyor. Aslanın bölgeye nereden geldiği henüz bilinmezken bölgede yaşayan bir şahsın kaçak olarak beslediği tahmin ediliyor. Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst, 20 yıldır Sarıyer'de yaşadığını ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını açıklarken aslanın sahibine ilişkin de konuştu. İşte tüm detaylar...
CNN Türk canlı yayınına katılan Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, aslanın sahibine ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.
CNN Türk moderatörü Fulya Öztürk, canlı yayında aslanın sahibine ilişkin sosyal medyada bazı isimlerin konuşulduğunu belirterek, bu isimleri açıklamanın doğru olmayacağını ifade etti.
Yayına telefonla bağlanan Muhtar Şeyda Üst ise gündeme gelen iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Dediğiniz ismi anladım ama onun yan sitesinde olduğu için beyefendi fotoğraflara yansımış durumda. Öyle bir şey yok. Yalan yanlış haber yapılmasın. Bir dünya saçma sapan haberler yapılıyor şu an. Hiçbir isim yok."
Muhtarın açıklamasıyla birlikte sosyal medyada gündeme gelen isimlere yönelik iddialar yalanlanırken, aslanın gerçek sahibinin kim olduğu henüz netlik kazanmadı.
ASLANIN BULUNDUĞU BÖLGE TESPİT EDİLDİ
Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, aslanın yakalanması için yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. İstanbul Valiliği de hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve sağ olarak yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da aslanın tavukların yanından geçmesine rağmen hayvanlara zarar vermediğini belirterek, insanlar tarafından yetiştirilmiş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.
Aslanın nereden kaçtığı ve sahibinin kim olduğu konusunda henüz resmi bir tespit yapılmadı.
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