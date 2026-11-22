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EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan kademeli emeklilik gelişmelerini yakından takip ediyor. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanları ilgilendiren düzenleme için TBMM'ye yeni kanun teklifleri sunulurken henüz yürürlüğe giren bir karar bulunmuyor. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsayacak, yaş ve prim şartları nasıl olacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle belirli bir kesim emeklilik hakkına kavuşurken 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor.

Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, emeklilik yaşının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden belirlenmesini istiyor.

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Konuya ilişkin farklı kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşınmış durumda. Ancak 22 Kasım 2026 itibarıyla tekliflerin hiçbiri yasalaşmadı. Dolayısıyla mevcut emeklilik koşullarında henüz bir değişiklik yapılmadı.

Peki kademeli emeklilik düzenlemesi hangi çalışanları ilgilendiriyor? Meclis'teki teklifler ne içeriyor? İşte kademeli emeklilik hakkında merak edilen 10 soru ve yanıtı...

1. Kademeli emeklilik ne anlama geliyor?

Kademeli emeklilik, çalışanların ilk sigorta başlangıç tarihlerine göre farklı yaş ve prim koşullarıyla emekli olabilmesini öngören bir sistem olarak gündemde bulunuyor.

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Bu modelde sigorta başlangıcı daha eski olanların daha erken, sonraki yıllarda işe başlayanların ise belirlenen basamaklara göre daha ileri yaşlarda emeklilik hakkı kazanması hedefleniyor.

2. Kademeli emeklilik düzenlemesi çıktı mı?

Hayır. 22 Kasım 2026 tarihi itibarıyla kademeli emeklilik yasalaşmış değil.

TBMM'ye sunulmuş çeşitli kanun teklifleri bulunmasına rağmen bunlar henüz komisyon aşamasını geçmedi. Bu nedenle çalışanların mevcut emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor.

3. Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak?

Meclis gündemindeki tekliflerde ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa sigortalı olanlar hedefleniyor.

Bu kapsamda SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) statüsündeki çalışanların emeklilik yaşları ve prim koşullarının yeniden düzenlenmesi talep ediliyor.

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Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığından kesin kapsama ilişkin bir karar bulunmuyor.

4. EYT ile kademeli emeklilik arasındaki fark ne?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olan çalışanları kapsadı. Bu grupta emeklilik için aranan yaş şartı kaldırılırken prim günü ve sigortalılık süresi gibi diğer koşullar korundu.

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar ise bu düzenlemeden yararlanamadı.

Kademeli emeklilik taleplerinin temelinde de iki grup arasında oluşan emeklilik şartlarının yeniden düzenlenmesi ve yaş sınırlarının sigorta başlangıç tarihine göre basamaklandırılması bulunuyor.

5. TBMM'de kademeli emeklilik için hangi teklifler var?

Kademeli emeklilik konusunda farklı milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına kanun teklifleri sunuldu.

Öne çıkan teklifler ve sunulma tarihleri şöyle:

2/2755 esas numaralı teklif: Ediz Ün tarafından 5 Aralık 2024'te sunuldu.

2/2959 esas numaralı teklif: Cevdet Akay tarafından 3 Mart 2025'te Meclis'e getirildi.

2/3988 esas numaralı teklif: Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından 26 Ekim 2026'da sunuldu.

2/4068 esas numaralı teklif: İzzet Akbulut tarafından 16 Kasım 2026'da sunuldu.

Tekliflerde sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşının kademelendirilmesi ve prim şartlarının yeniden ele alınması yönünde düzenlemeler yer alıyor.

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6. Son kanun tekliflerinde hangi değişiklikler isteniyor?

26 Ekim 2026 tarihinde TBMM'ye sunulan 2/3988 esas numaralı kanun teklifi, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların emeklilik yaşının kademeli şekilde belirlenmesini amaçlıyor. Teklifte mevcut prim ve hizmet koşullarının korunması öngörülüyor.

16 Kasım 2026 tarihli 2/4068 esas numaralı teklif de 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanların emeklilik yaşlarının işe giriş tarihlerine göre yeniden belirlenmesini içeriyor.

Her iki teklif de henüz TBMM komisyonlarında bulunuyor. Dolayısıyla önerilen hükümler yürürlüğe girmiş değil.

7. Mevcut sistemde 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar kaç yaşında emekli oluyor?

Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmadığı için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar mevcut mevzuattaki yaş ve prim koşullarına tabi.

Sigortalılık statüsüne göre şartlar şöyle:

SSK (4/a):

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

7 bin prim günü veya 25 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte 4 bin 500 prim günü koşullarından birinin karşılanması gerekiyor.

Bağ-Kur (4/b):

25 tam yıl prim ödeyen kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

15 tam yıl prim koşulunda ise kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaş şartı uygulanıyor.

Emekli Sandığı (4/c):

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 25 yıl hizmet şartı bulunuyor.

8. Kademeli emeklilikte yaş ve prim tablosu açıklandı mı?

Hayır. Henüz kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu bulunmuyor.

Bununla birlikte TBMM'ye sunulan tekliflerden birinde sigorta başlangıç yılına göre kadın ve erkekler için farklı emeklilik yaşları öneriliyor.

Teklifte öngörülen yaş şartlarına göre, 9 Eylül-31 Aralık 1999 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kadınların 49, erkeklerin ise 51 yaşında emekli olması öneriliyor.

2000 yılında sigorta girişi bulunanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 52 olarak belirlenirken, 2001 yılında sigortalı olanlarda bu sınır kadınlarda 51, erkeklerde 53'e yükseliyor.

2002 yılı sigorta girişlilerinde kadınlar için 52, erkekler için 54; 2003 yılında sigortalı olanlarda ise kadınlar için 53, erkekler için 55 yaş şartı öngörülüyor.

Teklifte 2004 yılı girişliler için kadınlarda 54, erkeklerde 56; 2005 yılı girişliler için kadınlarda 55, erkeklerde 57 yaş şartı yer alıyor.

2006 yılında ilk kez sigortalı olan kadınların 56, erkeklerin 58; 2007 yılı girişlilerin ise kadınların 57, erkeklerin 59 yaşında emekli olması teklif ediliyor.

Son olarak 1 Ocak-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı bulunanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı uygulanması öngörülüyor.

Bu rakamlar kanun teklifi kapsamında önerilen yaşları gösteriyor. Kesinleşmiş emeklilik şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

9. Kademeli emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek?

Düzenlemenin hangi tarihte yasalaşacağına ilişkin TBMM veya hükümet tarafından açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor.

Kanun tekliflerinin öncelikle ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu nedenle bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte düzenlemenin kesin olarak gündeme geleceği ya da belirli bir tarihte yürürlüğe gireceği yönünde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

10. Kademeli emeklilik başvuruları başladı mı?

Hayır. Kademeli emeklilik henüz yasalaşmadığı için bu kapsamda yeni bir başvuru dönemi de başlamadı.

Çalışanlar mevcut mevzuata göre emeklilik yaşlarını, prim günlerini ve sigortalılık sürelerini SGK üzerinden sorgulayabiliyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde başvuru koşulları, kapsam ve uygulama takviminin ilgili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor.

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