Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadele konuk takımın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 10 ile 34. dakikalarda Dusan Vlahovic, 79. dakikada Trossard ve 90+3. dakikada Cerny kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri 42. dakikada Dompe ve 63. dakikada Enis Destan'dan geldi.
Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi hata yapmayan Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanda kaldı.
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