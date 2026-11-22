Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bursaspor evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT SPOR ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Bursaspor - Sivasspor maçı canlı izleme linki ve TRT SPOR canlı yayın ekranı haberimizde.
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bursaspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor’u konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise zorlu deplasmanda puan arayacak.
Bursaspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
22 Kasım Pazar günü saat 19.00’da başlayacak mücadele, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz, beIN SPORTS 2 kanalından ise canlı yayınlanacak.
Bursaspor liderlik koltuğunda
Sezona üst sıralar hedefiyle başlayan Bursaspor, geride kalan 14 haftada ortaya koyduğu performansla zirveye yerleşti. Yeşil-beyazlı ekip, oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı.
Ligin 15. haftasına lider giren Bursa temsilcisi, son olarak deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünde Sivasspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, bu kez sahadan üç puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.
Sivasspor düşme hattından uzaklaşmak istiyor
Konuk ekip Sivasspor ise ligde geride kalan haftalarda istediği sonuçları almakta zorlandı. Kırmızı-beyazlı takım, 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 13 puanla 18. sırada bulunan Yiğidolar, Bursa deplasmanında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki Sivasspor, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlı ekip için lider karşısında alınacak puanlar, ligdeki konumunu iyileştirmek adına büyük önem taşıyor.
Bursaspor - Sivasspor maçının hakemi kim?
Bursaspor ile Sivasspor arasında oynanacak 15. hafta mücadelesini hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Kadir Beyaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.
Bursaspor - Sivasspor maçı ne zaman?
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Bursaspor - Sivasspor karşılaşması, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Bursaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Bursaspor ile Sivasspor arasındaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele aynı zamanda beIN SPORTS 2 kanalından da canlı yayınlanacak.
Maç bilgileri
Karşılaşma: Bursaspor - Ekenler Beton Sivasspor
Organizasyon: Trendyol 1. Lig
Hafta: 15. hafta
Tarih: 22 Kasım 2026 Pazar
Saat: 19.00
Stadyum: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Yayın: TRT Spor (şifresiz), beIN SPORTS 2
Hakem: Yiğit Arslan
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