Ligin 15. haftasına lider giren Bursa temsilcisi, son olarak deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünde Sivasspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, bu kez sahadan üç puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.



