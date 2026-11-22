Ersin Düzen, Okan Buruk'un geçen sezon bir hazırlık maçında hakem Kadir Sağlam'ın elini sıkmamasını da gündeme getirdi. Düzen, dönemin Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bu görüntü üzerinden hakemlere uyarıda bulunduğunu öne sürdü.





Yorumcu, Ali Şansalan'ın da söz konusu olaydan hareketle Buruk'a kart gösterdiğini savunarak şu açıklamayı yaptı:





"Geçen sezonun başında Galatasaray bir hazırlık maçı oynadı. Maçın hakemi Kadir Sağlam'dı. Kadir Sağlam'ın yönetiminden şikâyetçi olan Okan Hoca sahaya giriyor, yardımcıların elini sıkıyor. Ancak Kadir Sağlam'ın elini sıkmıyor. Hemen akabinde MHK seminerinde, o dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu görüntüyü ekrana getiriyor. Kadir Sağlam'ı bütün hakemlerin önünde bir nevi fırçalıyor. 'Yardımcılarının eli sıkılmasına rağmen sana yapılmış olan böyle bir saygısızlık karşısında neden sarı kart göstermedin?' diye soruyor. Sonrasında da Ferhat Gündoğdu 'Bundan sonra bu ve benzeri durumlarla karşılaştıkları takdirde asla saygısızlığa izin vermeyecekseniz ve sarı kart göstereceksiniz' diyor. Bugün MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu mu? Hayır, Anthony Taylor. Onun böyle bir talimatı var mı? Yok. Ama Ali Şansalan'ın kafası geçen sezona gittiği için, bugün durumdan da vazife çıkarmak adına ve karşısındaki teknik adamın adı Okan Buruk olduğu için biz böyle bir kırmızı kartla karşı karşıyayız. Bu mesele sadece Galatasaray'a karşı olan bir mesele değil. Hep böyleydi. İletişimde ciddi problemler yaşayan, saha içerisindeki otoritesini emir kipiyle sağlamaya çalışan bir hakem."