Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart tartışılmaya devam ediyor. Spor yorumcusu Ersin Düzen, tecrübeli teknik adamın hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmaması nedeniyle ikinci sarı kartla oyundan atıldığını öne sürdü. Düzen, maç sırasında yaşandığı iddia edilen diyalogları da kamuoyuyla paylaştı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart tartışma çıkardı.
Hakem Ali Şansalan'ın, yardımcı hakemle tokalaşan ancak kendisinin elini sıkmayan Buruk'a ikinci sarı kartını gösterdiği belirtildi.
Spor yorumcusu Ersin Düzen, NOW Spor'da yaptığı açıklamada kırmızı kartın gerekçesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Düzen, Şansalan'ın elinin sıkılmamasını saygısızlık olarak değerlendirdiğini öne sürerken maç sırasında hakem ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşandığını iddia ettiği konuşmaları da aktardı.
Ersin Düzen, maçın ardından tünelde Okan Buruk ile Ali Şansalan arasında geçen konuşmayı şu sözlerle anlattı:
"Okan Buruk tünelde Ali Şansalan'a 'Beşiktaş derbisi var diye bana kırmızı kart gösterdin. Ne tür bir saygısızlık yaptım size?' diyor. Ali Şansalan da 'Bana değil, Türk futboluna saygısızlık yaptın' diyor. Sonrasında 'Savunmana da yazarsın' diyor. Bu diyaloglar iki taraftan da teyitlidir."
Düzen, karşılaşma sırasında hakem Ali Şansalan'ın Galatasaraylı futbolcularla iletişiminin de sorunlu olduğunu iddia etti. Yorumcu, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı pozisyonlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ali Şansalan'ın iletişiminden rahatsız olan futbolcular da olmuş. Eren Elmalı ayağına bir darbe alıyor ve acıdan dolayı bağırıyor. Ali Şansalan da 'Ben buradayken bağıramazsın' diye bir ifade kullanıyor. Eren Elmalı da 'Hocam ben sana bağırmıyorum, darbeden dolayı bağırıyorum' diyor. Barış Alper Yılmaz sarı kart gördüğü pozisyonda 'Rakibin de sarı kart görmesi...' derken 'Sen sus, yoksa oyundan atarım' diye bir yaklaşımda bulunuyor. Ne zaman Galatasaraylı bir futbolcu kendisine bir şey söylemeye kalksa, söylemleriyle ve mimikleriyle ortamı geriyor."
Ersin Düzen, Okan Buruk'un geçen sezon bir hazırlık maçında hakem Kadir Sağlam'ın elini sıkmamasını da gündeme getirdi. Düzen, dönemin Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bu görüntü üzerinden hakemlere uyarıda bulunduğunu öne sürdü.
Yorumcu, Ali Şansalan'ın da söz konusu olaydan hareketle Buruk'a kart gösterdiğini savunarak şu açıklamayı yaptı:
"Geçen sezonun başında Galatasaray bir hazırlık maçı oynadı. Maçın hakemi Kadir Sağlam'dı. Kadir Sağlam'ın yönetiminden şikâyetçi olan Okan Hoca sahaya giriyor, yardımcıların elini sıkıyor. Ancak Kadir Sağlam'ın elini sıkmıyor. Hemen akabinde MHK seminerinde, o dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu görüntüyü ekrana getiriyor. Kadir Sağlam'ı bütün hakemlerin önünde bir nevi fırçalıyor. 'Yardımcılarının eli sıkılmasına rağmen sana yapılmış olan böyle bir saygısızlık karşısında neden sarı kart göstermedin?' diye soruyor. Sonrasında da Ferhat Gündoğdu 'Bundan sonra bu ve benzeri durumlarla karşılaştıkları takdirde asla saygısızlığa izin vermeyecekseniz ve sarı kart göstereceksiniz' diyor. Bugün MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu mu? Hayır, Anthony Taylor. Onun böyle bir talimatı var mı? Yok. Ama Ali Şansalan'ın kafası geçen sezona gittiği için, bugün durumdan da vazife çıkarmak adına ve karşısındaki teknik adamın adı Okan Buruk olduğu için biz böyle bir kırmızı kartla karşı karşıyayız. Bu mesele sadece Galatasaray'a karşı olan bir mesele değil. Hep böyleydi. İletişimde ciddi problemler yaşayan, saha içerisindeki otoritesini emir kipiyle sağlamaya çalışan bir hakem."
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