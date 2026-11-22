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Ali Osman Avşar, Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan seçildi.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde toplanan genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Seçimde tek adaydı; açık oylamayla Arda Çakmak'ın ardından kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu.

Avşar: Gençlerbirliği'nin bir büyüsü var

Teşekkür konuşmasında kulübün kendisi için önemine değinen Avşar, "Gençlerbirliği'nin bir büyüsü var. Bu camiaya girdiğimden beri gecemi gündüzüme katıyorum. Yönetici olayım olmayayım, gözüm, aklım hep Gençlerbirliği'nde." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ı tanımadığını, ancak hakkında çok şey duyduğunu söyleyen Avşar, "Gençlerbirliği'ni evlatlarımdan ayırmam, dermiş. Benim de size sözüm olsun, Gençlerbirliği'ne iki evladıma nasıl bakmışsam öyle bakacağım." ifadelerini kullandı.

Avşar, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını vurgulayarak "Çok ciddi ödemelerimiz var, bunların üstesinden geleceğiz. Ligde kalacağız. Önümüzdeki sezon ise ilk sekizi zorlayacak bir kadro kuracağımıza söz veriyorum." dedi.

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Gazetecilere konuşan Avşar ise "Sevgili Arda başkanımızın emeği bu kulübe çoktur. Bizim de Gençlerbirliği için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Bu sene ligde kalıp önümüzdeki sene inşallah Avrupa hedeflerimiz var. Gençlerbirliği taraftarları merak etmesin. Çok iyi bir yönetim oluşturduk. Güçlü geliyoruz. Başta ekonomik krizleri bir çözelim. Ondan sonra elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Tüzük değişiklikleri kabul edildi

Genel kurulda tüzük değişikliği önerileri de oylandı ve kabul edildi.

Düzenlemeyle yönetim kurulunda 24 olan asıl üye sayısı 15'e, 12 olan yedek üye sayısı 8'e düşürüldü.

Mevcut yönetim kurulu, görev süresini seçildiği 24 asıl ve 12 yedek üyeli yapıyla tamamlayacak. Yeni üye sayısı ise bu sürenin ardından yapılacak ilk yönetim kurulu seçiminde uygulanacak.

Divan Kurulunun yapısı da tüzük değişikliğiyle yeniden düzenlendi.

Divan Kurulu'nu hayatta bulunan eski kulüp başkanlarının yanı sıra kulüpte kesintisiz en az 10 yıllık asıl üyelik süresini tamamlamış üyeler oluşturacak.

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Üyelik başvurularını incelemek üzere 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan "Sicil ve Balotaj Kurulunun" oluşturulması kararlaştırıldı.

Düzenlemede, başvuruların bu kurulca incelenmesi ve gerekçeli raporun ardından kabul veya ret kararının yönetim kurulunca verilmesi öngörüldü.

Yeni tüzüğün yürürlüğe gireceği tarih 1 Ocak 2027 olarak kararlaştırıldı.

AAL mezunları referans şartından muaf

Genel kurulda kabul edilen tüzük değişikliğiyle Gençlerbirliği'nin kurulduğu okul olan Ankara Atatürk Lisesi (AAL) mezunları "referans şartından muaf" tutuldu.

Verilen önerge doğrultusunda "AAL mezunlarının kulübe üyeliklerinde referans şartı aranmayacağı" genel kurulda oylandı, kabul edilerek karara bağlandı.

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Yeni yönetim kurulu belli oldu

Ali Osman Avşar'ın başkanlık ettiği yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Doğru, Haluk Kara, Ahmet Turgut, Ömer Çebitürk, Mustafa Gülmez, Ahmet Orkun Taştan, Abdurrahim Gedik, Alper Talas, Cihat Murat Kahramaner, Çınar Yıldırım, Ertuğrul Beray Ardıç, Erhan Burak Aydın, Feridun Kurt, Habip Aktaş, Kemal Onur, Kadir Özgür Keskin, Metin Söner, Murat Aras, Nimet Demir, Ömer Faruk Alimoğulları, Serkan Gökmen, Tayfun Bağlan, Tolga Arslan, Tolga Turgut.

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