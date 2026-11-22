Türkiye Güreş Federasyonu ile Suudi Arabistan Güreş Federasyonu arasında sporun gelişimini desteklemek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine, Etnospor Kültür Festivali dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sağda) ile Suudi Arabistan Güreş Federasyonu Başkanı Fahad Al-Faraj (solda) katıldı.

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Türkiye Güreş Federasyonu ile Suudi Arabistan Güreş Federasyonu arasında, sporun gelişimini desteklemek ve bilgi ile deneyim paylaşımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyonun açıklamasına göre Etnospor Kültür Festivali dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Suudi Arabistan Güreş Federasyonu Başkanı Fahad Alfaraj, imza törenine katıldı.

Anlaşma, Riyad'da düzenlenen Etnospor organizasyonu çerçevesinde yapılan görüşmelerin ardından imzalandı.

Ortak kamp ve teknik bilgi paylaşımı amaçlanıyor

Protokol kapsamında ortak antrenman kampları düzenlenmesi, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı ile antrenör ve sporcu gelişimi ve altyapı çalışmalarında iki ülke arasında güçlü bir köprü kurulması amaçlanıyor. Güreşin uluslararası gelişimine de katkı sunulması hedefleniyor.

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Son yıllarda spor yatırımları ve uluslararası organizasyonlara verdiği önemle öne çıkan Suudi Arabistan'ın güreş alanında yeni bir sayfa açma hedefi doğrultusunda, Türk güreşinin köklü mirası, saha tecrübesi ve altyapı birikiminden yararlanılarak iki ülke arasında güçlü bir spor köprüsü kurulması amaçlanıyor.

IHA Suudi Arabistan Güreş Federasyonu Başkanı Fahad Alfaraj (solda), Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sağda)

Akgül tecrübe aktarımının önemini vurguladı

İmza sürecine ve Riyad'daki temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akgül, Türk güreşinin uluslararası alandaki bilgi ve tecrübesinin farklı coğrafyalara aktarılmasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Akgül, Türk güreşinin tarihi boyunca minderde ortaya koyduğu karakterle ve yetiştirdiği şampiyonlarla her zaman belirleyici bir güç olduğunu söyledi.

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Akgül, "Bugün Riyad’da attığımız bu imza, yalnızca iki federasyon arasındaki bir protokol değil; Türk güreşinin tecrübesinin, antrenörlük birikiminin ve altyapı kültürünün uluslararası ölçekte karşılık bulduğunun somut bir göstergesidir." diye konuştu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sıradan işler yapmayacaklarını, güreşin geleceğini sağlam temellere oturtacaklarını ifade ettiklerini söyleyen Akgül, şöyle devam etti: "Ortak kamplar ve teknik iş birlikleriyle hem iki ülkenin gelişimine katkı sunacağız hem de Türk güreşinin uluslararası alandaki etki alanını daha da güçlendireceğiz"

Akgül'den ev sahibi federasyona teşekkür

Riyad'daki Etnospor organizasyonunun kültürel etkileşim ve spor diplomasisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Akgül, "Bu organizasyonlar, farklı kültürlerin bir araya gelmesine ve sporun birleştirici gücünün görünür olmasına önemli katkı sağlıyor. Ev sahipliği, yakın ilgi ve katkıları dolayısıyla başta Suudi Arabistan Güreş Federasyonu Başkanı Fahad Alfaraj olmak üzere tüm muhataplarımıza teşekkür ediyorum. İmzalanan bu anlaşmanın iki ülkeye ve güreş camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Somut adımlara dönüştürülmesi hedefleniyor

İmzalanan anlaşmanın önümüzdeki dönemde ortak antrenman kampları, teknik heyetler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımı ile altyapıya yönelik çalışmalarla somut adımlara dönüştürülmesi hedefleniyor.

İş birliğinin iki ülke güreşinin gelişimine uzun vadeli katkı sağlamasının yanı sıra Türk güreşinin uluslararası alandaki etkinliğini daha da artırması bekleniyor.

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